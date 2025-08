Camorra resta in carcere il figlio del capoclan dei Casalesi Francesco Sandokan Schiavone

Tempo di lettura: 3 minuti Resta in carcere Ivanhoe Schiavone, figlio del capoclan dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, arrestato il 16 luglio scorso insieme all’altro indagato Pasquale Corvino dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Lo ha stabilito la dodicesima sezione del Riesame del Tribunale di Napoli, che ha confermato la misura cautelare emessa dal gip del Tribunale partenopeo per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione, contestati in concorso e aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camorra, resta in carcere il figlio del capoclan dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone

