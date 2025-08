Camicia copricostume | il capo più chic da indossare in spiaggia e oltre

Dalla spiaggia all’aperitivo vista mare, la camicia copricostume da spiaggia è l ’alleata di stile più raffinata dell’estate. Più versatile del classico pareo, più fresca di un caftano, trasforma ogni look balneare in un outfit che funziona dentro e fuori dall’acqua. Oversize o sagomata, bianca o stampata, lunga fino ai piedi o in versione mini: quest’anno la camicia copricostume si declina in mille versioni, tutte accomunate da una vestibilità estremamente chic. Perché la camicia copricostume è un must. Il beachwear del 2025 punta tutto sulla semplicità studiata. Lo dimostrano le passerelle resort e le capsule dedicate alle vacanze firmate dai brand del lusso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Camicia copricostume: il capo più chic da indossare in spiaggia (e oltre)

