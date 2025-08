eco.bergamo. Taralli di grillo, carne coltivata in laboratorio, cactus e alghe. Non è il menu di un ristorante esotico. È il cibo che potremmo trovare presto sulle nostre tavole. Quelli appena citati sono tutti «novel food», alimenti «nuovi» per il mercato europeo ma consumati da miliardi di persone in tutto il mondo. La normativa comunitaria sui cibi del futuro definisce «novel food» quelli che, prima del 15 maggio 1997, non sono mai stati consumati in un quantitativo significativo all’interno dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cambiare menù per salvare il pianeta: il dibattito è aperto