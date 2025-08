Calolzio piange Cecco Rondalli una vita tra passione per la musica e legame con il territorio

“Celentano in America avrebbe sbancato”. In un'intervista rilasciata a TeleUnica qualche anno fa, Cecco Rondalli parlava così di uno dei suoi miti ai quali si ispirava nel portare musica, canto e allegria in molti luoghi ed eventi del territorio a partire da Calolziocorte, cittadina della Valle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: cecco - rondalli - musica - territorio

Calolzio piange Cecco Rondalli, una vita tra passione per la musica e legame con il territorio.

