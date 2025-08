Calmocobra Live – Estate 2025 continua il tour estivo di Tananai

MILANO – Continua il tour estivo di Tananai, “Calmocobra Live – Estate 2025”. «Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco, che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi», dichiara l’artista. Venerdì 6 giugno è uscito il nuovo singolo “Bella Madonnina”, un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai, che racconta di una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza modo di tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, in attesa che riaprisse la metropolitana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Calmocobra Live – Estate 2025”, continua il tour estivo di Tananai

