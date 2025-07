Calendari scolastici regionali as 2025 26 | quando si rientra a scuola a settembre

Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno scolastico 202425 e molti genitori, studenti e insegnanti già si chiedono quando inizierà l’anno scolastico 20252026. Seppur lontano, il ritorno sui banchi di scuola diventa un argomento di interesse per organizzare al meglio vacanze, viaggi e programmi estivi. La risposta è contenuta nei calendari scolastici che . Calendari scolastici regionali a.s. 202526: quando si rientra a scuola a settembre . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: calendari - scolastici - scuola - regionali

Calendari scolastici regionali a.s. 2025/26: quando si rientra a scuola a settembre [In aggiornamento] - Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno scolastico 2024/25 e molti genitori, studenti e insegnanti già si chiedono quando inizierà l’anno scolastico 2025/2026.

Calendari scolastici 2025/26: le date di inizio regione per regione. All’appello mancano solo Campania, Abruzzo e Basilicata - Le Regioni stanno progressivamente pubblicando le delibere relative ai calendari scolastici per l’anno 2025/26, fornendo così a studenti, famiglie e personale scolastico le prime indicazioni sulle date di rientro in classe.

Calendari scolastici 2025/26, Anief: ‘Fa troppo caldo, meglio iniziare ad ottobre’ - Le Regioni italiane hanno ufficializzato i calendari scolastici 2025/26, fissando il ritorno in classe tra l’8 e il 16 settembre.

Quando inizia la scuola: tutte le date regione per regione; Calendario scolastico 2025/2026, sui banchi dal 15 settembre all’8 giugno; Scuola, il calendario scolastico 2025-2026 regione per regione.

Quando inizia la scuola: tutte le date regione per regione - Con l’approvazione ufficiale dei calendari scolastici da parte delle Regioni e delle Province autonome, è possibile fare il punto su quando inizieranno e termineranno le lezioni nell’anno scolastico 2 ... Segnala tecnicadellascuola.it

Inizio scuola 2025, quando si riparte? Ecco tutte le date regione per regione [con Calendario in PDF] - A seguire, quattro regioni italiane hanno stabilito il 10 settembre come data di rientro: Provincia ... Segnala orizzontescuola.it