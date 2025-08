Calcioni e urla ai pellegrini che affollano la metro di Roma il pendolare disperato per il Giubileo dei Giovani | lo soffò pure dai controllori – Il video

Migliaia, anzi centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze si sono riversati a Roma per assistere al Giubileo dei Giovani, una delle tappe principali e più sentite dell’Anno Santo cattolico. Ma in una città che già di suo ha un sistema di trasporti sofferente per la mole di turisti e di abitanti, per molti il milione di «giovani di Gesù» atteso sono il colpo di grazia. E c’è chi, schiacciato dentro i vagoni di una metro letteralmente presa d’assalto, reagisce violentemente e con rabbia. È il caso di un uomo che, di fronte a un nutrito gruppo di ragazzi messicani (con tanto di bandiere), si pianta mani e piedi sulla porta della metropolita e scalcia in avanti: «Ma dove vogliamo anda’, famme capi’», sbotta parlando con uno dei controllori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giubileo - roma - giovani - calcioni

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Calcioni e urla ai pellegrini che affollano la metro di Roma, il pendolare disperato per il Giubileo dei Giovani: lo soffò pure dai controllori - Il video; Roma invasa da 120mila giovani per il Giubileo, Papa Leone XIV invoca pace e speranza; Giubileo dei giovani a Roma al via, ma è un flop per il turismo nella Capitale: i numeri che preoccupano.

Il Giubileo dei giovani riempie Roma di fedeli ma non le casse degli esercenti romani - La Capitale ospita un milione di pellegrini che invadano le strade e i mezzi pubblici per partecipare all'evento giubilare. Secondo ilfoglio.it

Giubileo dei Giovani: le prove del Coro della Diocesi di Roma, dove note singole diventano armonia - Ragazzi da tutto il mondo si sono uniti ai coristi e ai musicisti diretti da Don Marco Frisina: suoneranno e canteranno nel corso della due giorni di sabato e domenica, a Tor Vergata ... Segnala msn.com