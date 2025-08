Calciomercato Verona Barak ritorna alla corte gialloblu? Le motivazioni dietro la trattativa

Calciomercato Verona: ipotesi Barak, ritorno possibile ma nessuna trattativa in corso Il Calciomercato Verona potrebbe riaccendere una vecchia fiamma. Tra i nomi che circolano per rinforzare la rosa gialloblù in vista della nuova stagione, torna d’attualità quello di Antonin Barak, centrocampista ceco attualmente ai margini del progetto Fiorentina. Dopo aver superato alcuni problemi fisici, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Verona, Barak ritorna alla corte gialloblu? Le motivazioni dietro la trattativa

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Verona, quale sarà il destino del giovane Coppola. Una big pronta a puntare su di lui - Calciomercato Verona, quale sarà il destino del giovane (e talentuoso) difensore gialloblu Coppola. Ecco l’indiscrezione Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi del calciomercato Verona è sicuramente legato alla situazione del difensore gialloblu Coppola: autore di una stagione assai positiva nonostante la classifica Infatti una di queste squadre è il Milan che vorrebbe fare […]

Calciomercato.com – Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona: chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni | Serie A - 2025-05-25 08:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Importante rinforzo per la Fiorentina a centrocampo; Fiorentina, ultime ore di mercato: fatta per Bove e Cataldi, interessi per Barak e Bianco; Calciomercato finito: ecco tutte le trattative.