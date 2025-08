Calciomercato Roma spunta Enciso per la trequarti | nome segnalato da Gasperini

Il mercato della Roma è entrato nella fase calda. Dopo aver chiuso per El Aynaoui, Ferguson e Wesley, e definito anche l’arrivo di Daniele Ghilardi (atteso oggi a Trigoria per le visite mediche), il ds Frederic Massara può ora concentrare gli sforzi sulla ricerca di un trequartista di piede destro, ruolo ancora scoperto nello scacchiere di Gasperini. Enciso nuova idea per la trequarti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i nomi preferiti dall’allenatore piemontese spunta Julio Enciso, classe 2004 del Brighton, indicato direttamente dal tecnico come profilo ideale per il suo 3-4-2-1. Il paraguaiano ha collezionato 29 presenze nella scorsa stagione tra Premier League, FA Cup e EFL Cup, realizzando 3 gol e 4 assist in 1458 minuti complessivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, spunta Enciso per la trequarti: nome segnalato da Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - spunta - enciso

