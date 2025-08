Calciomercato Napoli un giovane portiere entra e un altro esce | le due operazioni

C'è grande fermento nel reparto portieri del Napoli. Dopo il rinnovo di Alex Meret, l'arrivo di Milinkovic Savic e del giovane Ferrante dalla Nova Romentin, altri due movimenti sono stati effettuati dal club azzurro.Claudio Turi, portiere della Primavera nelle ultime stagioni, lascia il club. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con l'operazione Milinkovic-Savic che si avvia verso la conclusione. Dopo una lunga trattativa, il portiere serbo è pronto a diventare il nuovo estremo difensore azzurro, completando un mercato estivo che ha già visto

Calciomercato Napoli, un giovane portiere entra e un altro esce: le due operazioni; Como, i dettagli del colpo Jacobo Ramon dal Real Madrid; Calciomercato Napoli, si avvicina l'arrivo del giovane talento a parametro zero: individuato anche il terzo portiere?.

