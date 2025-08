Calciomercato Napoli Miretti e Kjærgaard | gli obiettivi di Conte per la mediana

Il Napoli vuole costruire una squadra giovane e futuribile. Gli obiettivi per la mediana del domani sono Fabio Miretti della Juventus e Maurits Kjaergaard del Salisburgo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato Napoli, Miretti e Kjærgaard: gli obiettivi di Conte per la mediana

Juventus: Fabio Miretti bersaglio del Napoli - Una trattativa che si accende Il Napoli ha messo Fabio Miretti nel mirino, e i primi contatti con la Juventus sono iniziati.

Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky) - Fabio Miretti è sempre più vicino alla firma col Napoli. La chiusura dell’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli.

NM Live – Sanchez vuole il Napoli, distanza minima col Siviglia, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna - de Giovanni, Mignano, Coppola, Petrazzuolo e Mandato hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.

Il Napoli accelera per Miretti: la Juventus chiede 15 milioni, trattativa avviata; Napoli, c'è già l'intesa per Miretti: è più di un'ipotesi; Napoli, è il giorno di Lang. In mediana idea Miretti, possibili affari col Toro.

Napoli su Miretti: contatti avviati con la Juventus - Fabio Miretti nel mirino del Napoli: avviati i contatti con la Juventus per il centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio bianconero. europacalcio.it scrive

Napoli, Fabio Miretti per completare il mercato a centrocampo - Il Napoli tenta ancora qualche colpo, e per completare il discorso a centrocampo resta viva l'attenzione per Fabio Miretti. Come scrive ilnapolionline.com