Calciomercato Napoli l’agente dà luce verde | il colpo

Per il Napoli di Conte sono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte di un agente. Il Napoli è sì impegnato nel secondo ritiro del suo precampionato, ma è anche al lavoro per cercare di completare una squadra che si faccia trovare pronta dinanzi a quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. La squadra agli ordini di Antonio Conte, infatti, ha bisogno di altri colpi. Nonostante il mancato acquisto di Ndoye, ufficializzato quest'oggi dal Nottingham Forest, il Napoli è sempre al centro di tante trattative di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna registrare un assist ufficiale da parte dello stesso agente di un obiettivo di Giovanni Manna.

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - L’agente dell’obiettivo del Napoli ha aperto ad un possibile addio: chiaro avviso di mercato a Manna, sarà lui il primo acquisto? Il calciomercato del Napoli sta già prendendo le attenzioni di tutti i tifosi, nonostante una lotta Scudetto che avrà il suo esito in queste ultime due settimane.

Mercato Napoli, l’agente conferma tutto: “Tentativo concreto” - L’uscita mediatica dell’agente del calciatore conferma le voci di mercato di un possibile trasferimento al Napoli, ora la piazza ci crede Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

? Il #Milan si è inserito nella corsa a Lorenzo #Lucca. Primi contatti non solo con l’#Udinese ma anche con gli agenti del calciatore, finito nel mirino anche del #Napoli per questo calciomercato. Vai su Facebook

Marianucci-Napoli, parla l'agente: Siamo in parola con gli azzurri, l'affare è praticamente chiuso; L’agente di Raspadori: “Piace alla Juve? Sta bene a Napoli ma Giuntoli…”; Inter, l'agente dei fratelli Esposito spinge per il Napoli: la situazione contrattuale di Pio, Sebastiano e Salvatore.

Calciomercato Napoli: luce verde per la cessione - Un calciatore sta per dire addio agli azzurri in questa sessione di calciomercato: la cessione avverrà grazie al via libera del Napoli Il Napoli lavora al calciomercato, con l’attenzione rivolta alle ... Da informazione.it

Calciomercato Napoli: luce verde per la cessione ma non cambia nulla - Si è da poco conclusa la prima parte del ritiro degli azzurri e, con l’amichevole di ieri sera contro il Catanzaro, diversi calciatori hanno probabilmente disputato l’ultima partita della stagione con ... informazione.it scrive