Calciomercato Napoli cosa potrebbe dare Sterling agli azzurri | VIDEO

Raheem Sterling, di proprietà del Chelsea ma nell'ultima stagione in prestito all'Arsenal, obiettivo di calciomercato del Napoli. Il video. Raheem Sterling, obiettivo di calciomercato del Napoli, è un esterno offensivo di proprietà del Chelsea che ha militato in prestito nell'Arsenal nell'annata 2024-2025. Ha giocato nei migliori club della Premier League ma nell'ultima stagione ha registrato delle statistiche poco entusiasmanti: Antonio Conte punta a rilanciarlo, mentre il Napoli cerca di trovare un accordo per risparmiare sullo stipendio. Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

