Calciomercato Milan Jashari si allontana dal Bruges? C’è un indizio ‘contrario’

Nelle ultime ore è giunto un indizio in controtendenza rispetto alle ultime che danno Ardon Jashari, obiettivo del Milan, lontano dal Bruges. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari si allontana dal Bruges? C’è un indizio ‘contrario’

In questa notizia si parla di: milan - jashari - bruges - indizio

Ramazzotti: “Il Milan per il momento aspetta Jashari. Guerra? Dico che…” - Il nome di Ardon Jashari continua a essere al centro delle discussioni legate al calciomercato del Milan: le parole di Ramazzotti

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

.@acmilan, #Jashari si avvicina? L'indizio dallo spogliatoio del Bruges | #VIDEO - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

Nicky Hayen, allenatore del Bruges, non ha convocato Ardon #Jashari per la sfida di domani, valida per la Supercoppa belga, contro il Saint-Gilloise. Altro indizio pro-Milan. Vai su Facebook

Milan, Jashari si avvicina? Rimosso dallo spogliatoio del Bruges; Milan insiste per Jashari, il Brugge resiste; Jashari vuole il Milan, ma è braccio di ferro con il Bruges.

Milan-Jashari, il Bruges resiste nonostante l’offerta da 33,5 milioni - Igli Tare , direttore sportivo del Milan , ha alzato ulteriormente la posta per Ardon Jashari, portando l’offerta a 33,5 milioni di euro più bonus. Riporta informazione.it

Milan, l'agente di Allegri: "Jashari? Non darà le dimissioni se non viene" - Il Milan continua a scontrarsi con il Bruges per l’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero che il club belga valuta almeno 40 milioni di euro. Secondo informazione.it