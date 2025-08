Calciomercato Milan casting per l’attaccante | Vlahovic Nunez e … | VIDEO

In casa Milan prosegue il casting per il nuovo attaccante da acquistare in questa sessione estiva di calciomercato. Il punto nel video. Il calciomercato del Milan è destinato a restare caldissimo fino alla fine, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Il casting per trovare l'attaccante perfetto per Massimiliano Allegri è ancora aperto e ci sono cinque candidati in corsa, diversi tra loro per costi e caratteristiche. Ecco chi sono nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, casting per l’attaccante: Vlahovic, Nunez e … | VIDEO

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - casting - attaccante

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan, il casting per l'attaccante è apertissimo: Vlahovic, Nunez e non solo...; Milan, casting per l'attaccante: Vlahovic in cima alla lista; Continua il casting terzini del Milan.

Calciomercato Milan, occhi puntati su quel grande attaccante. Occasione importante a parametro zero - Lewin, occasione a parametro zero per l’attacco Il calciomercato Milan entra nel vivo, con la nuova direzione tecnica guidata da Igli Tare e Massimiliano Allegri ... Secondo calcionews24.com

Milan, casting per l'attaccante: Vlahovic in cima alla lista - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , il Milan insegue con interesse il nome di Dusan Vlahovic. Scrive fantacalcio.it