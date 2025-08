Calciomercato Milan braccio di ferro per Jashari Lui resta ‘indiavolato’

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, insiste nel volersi trasferire solo al Milan in questa finestra di calciomercato. I belgi, però. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, braccio di ferro per Jashari. Lui resta ‘indiavolato’

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Jashari ancora assente tra i convocati del #Bruges per la seconda di campionato. Il braccio di ferro continua: il centrocampista svizzero rifiuta ogni soluzione alternativa e ribadisce la sua volontà. SOLO MILAN PER ARDON. #Calciomercato #ACMilan @Mi Vai su X

