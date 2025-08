Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

È in pieno corso la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione: il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

