Calciomercato Lecce quel giocatore promettente resta un grande obiettivo La situazione

Calciomercato Lecce: Vergara resta un obiettivo prioritario per Corvino. La situazione Il calciomercato Lecce continua a muoversi con attenzione e strategia, e tra i nomi che stanno accendendo l’interesse della dirigenza giallorossa spicca quello di Antonio Vergara, giovane talento offensivo di proprietĂ del Napoli. Classe 2003, Vergara è un centrocampista moderno, capace di muoversi con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, quel giocatore promettente resta un grande obiettivo. La situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - lecce - resta - obiettivo

Calciomercato.com – Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona: chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni | Serie A - 2025-05-25 08:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio alla squadra giallorossa? Ecco le ultime novitĂ - Calciomercato Lecce, Krstovic dice addio? Le ultime novitĂ tra dichiarazioni e possibili cambi di maglia in estate Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha commentato con emozione la salvezza raggiunta dal suo club ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 1-0 in casa della Lazio.

Calciomercato Lecce, Krstovic e quello che sarà il suo futuro all’interno del contesto estivo. Quelle big spingono - Calciomercato Lecce, la situazione intorno a Krstovic: centravanti che ad oggi è corteggiato da molte big italiane ed estere La situazione del calciomercato Lecce si è conclusa nel migliore dei modi, con la squadra che ha raggiunto i suoi obiettivi e consolidato la propria presenza in Serie A.

La Juventus torna alla carica per Morten Hjulmand Il centrocampista dello Sporting Lisbona è il primo obiettivo per il centrocampo, ma resta da lavorare sulla cifra per l'acquisto Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo Sporting chiede 60 milioni di euro, m Vai su Facebook

Cremonese, Maleh resta un obiettivo. Per ora si allena col Lecce; Calciomercato, il punto in casa Lecce: chi va e chi resta; Calciomercato, il Manchester United è in Italia: l’obiettivo è un giovane della Serie A.

Lecce, il futuro dei big: Baschirotto via, Falcone a oggi resta. Sticchi Damiani su Krstovic: “Non lo ostacoleremo” - Il difensore a un passo dalla Cremonese, ma il portiere non ha offerte concrete: può rimanere in Salento. calciomercato.com scrive

Calciomercato Lecce, Baschirotto verso Cremona, ufficiale l’arrivo di Ndaba - La cessione di Baschirotto lascia un vuoto importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo. Lo riporta leccenews24.it