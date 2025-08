Calciomercato le notizie dell’1 agosto 2025

Tutte le news di calciomercato di oggi, 1 agosto 2025 Dalla cessione di Osimhen, comunicata il 31 luglio, in avanti: ecco tutte le notizie di calciomercato. Inizio diretta: 010825 07:00 Fine diretta: 010825 23:00 09:27 010825 Juve, occhi puntati su O'Riley Mentre Douglas Luiz è in uscita, ci sarebbe una nuova pista per il centrocampo della Juventus: occhi puntati su Matt O’Riley, ora al Brighton. 07:00 010825 Osimhen ceduto al Galatasaray Con una breve nota sul suo sito internet, il Napoli comunica che “è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

