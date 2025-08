Calciomercato Lazio Insigne resta l’obiettivo | i motivi che fanno contento Sarri

Il blocco del mercato in entrata non permette alla Lazio di non chiudere subito l'acquisto a parametro 0 di Lorenzo Insigne. Ma il calciatore vuole tornare ad essere allenato da Maurizio Sarri. A fine settembre potrebbe scadere il blocco e in quel periodo le due parti potrebbero trovare l'accordo. Intanto, si sono presentate alla porta di Insigne diversi club di Serie A. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato Lazio, Insigne resta l’obiettivo: i motivi che fanno contento Sarri

In questa notizia si parla di: lazio - insigne - sarri - calciomercato

Lazio-Insigne, Pedullà : “Tornerebbe di corsa a lavorare con Sarri. Se arriverà il via libera per tesserare gli svincolati, la Lazio…” - La Lazio di mister Maurizio Sarri che lunedì 14 luglio comincerà il ritiro estivo al Centro Sportivo di Formello, in questa sessione di calciomercato non potrà operare, visto il blocco comminato dalla Covisoc, tuttavia il club biancoceleste spera che a settembre ci sia l’ok per prendere uno svincolato per rinforzare una rosa che quest’anno dovrà […] L'articolo Lazio-Insigne, Pedullà : “Tornerebbe di corsa a lavorare con Sarri.

Calciomercato Lazio, con il blocco del mercato Insigne unica opzione! Arriverebbe ad ottobre, Sarri può convincerlo - Calciomercato Lazio, con il blocco del mercato Insigne unica opzione! Arriverebbe ad ottobre, Sarri può convincerlo La Lazio si trova a fare i conti con una situazione di mercato anomala.

Mercato Lazio, Insigne è più di un’idea: Sarri spinge per l’acquisto dell’attaccante partenopeo - Prima del tesseramento di Lorenzo Insigne, la Lazio dovrà aspettare il primo ottobre, giorno in cui finisce il blocco del mercato biancoceleste.

INSIGNE ALLA LAZIO...E QUELLA MAGLIA NUMERO 24! https://lazionews.eu/notizie/insigne-lazio-maglia-numero-24/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Insigne #LorenzoInsigne #maglianumero24 #Sarri #Napoli #calciomercato Vai su X

Voci calde sul possibile ritorno di Insigne in Serie A: cosa bolle in pentola? #Insigne #Lazio #CalcioMercato Il mondo del calcio è in fermento con il nome di Lorenzo Insigne che continua a circolare insistentemente intorno alla Lazio, alimentando speculazioni Vai su Facebook

Calciomercato: Sarri chiama Insigne per la Lazio, quanto vale oggi il fantasista?; Insigne strizza l'occhio alla Lazio: Tornare a lavorare con Sarri sarebbe un onore; L'agente di Insigne confessa: Sarri lo vorrebbe alla Lazio. Vuole tornare in Italia.

Calciomercato Lazio, tramonta l’idea Insigne. Spunta fuori una situazione molto particolare - La situazione Il calciomercato Lazio vive giorni di incertezza, con il club biancoceleste ancora bloccato nelle operazioni ... lazionews24.com scrive

Calciomercato Lazio, idea Insigne completamente tramontata? Ecco l’indiscrezione - La situazione Il calciomercato Lazio vive giorni di incertezza, con il club biancoceleste ancora bloccato nelle operazioni ... Lo riporta calcionews24.com