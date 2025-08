Calciomercato l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter per Lookman

(Adnkronos) – L'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter per Ademola Lookman. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la proposta di 45 milioni piĂą bonus inviata dai vicecampioni d'Europa nei giorni scorsi è stata respinta e il club bergamasco ha formalizzato con una mail la "non accettazione della gentile offerta". I discorsi tra Inter e Atalanta sono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: atalanta - offerta - inter - lookman

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta - Sia Milan che Napoli nel frattempo starebbero cercando di far leva sui tanti infortuni subiti dal difensore per abbassare il prezzo.

Cherki Atalanta, priorità per rinforzare l’attacco. Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri - Cherki Atalanta, l’attaccante più desiderato dalla squadra nerazzurro per l’estate. Bozza di offerta? La situazione attuale di mercato Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta è ancora intenzionata a portare Cherki a Bergamo: un dato di fatto considerando sia l’interesse di gennaio che ovviamente delle potenzialità del giocatore.

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - CALCIOMERCATO. L’attaccante nerazzurro ha accettato l’allettante proposta per 4 campionati che viene dall’Al-Qadsiah, quasi fatto anche l’accordo tra le due società .

Lookman è incedibile, l'Atalanta rifiuta l'offerta dell'Inter. Non ci sarà alcun nuovo rilancio per avere l'attaccante #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/08/01/lookman-e-incedibile-latalanta-rifiuta-offerta-dellinter_1ffaefe1-562e-4f4e-add5-213819c2 Vai su X

L'offerta dell'Inter all'Atalanta per Lookman ha una data di scadenza Vai su Facebook

Calciomercato: l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter per Lookman, Fulham e Celtic su Chiesa; Inter-Lookman, la risposta dell'Atalanta: le ultime; Lookman è incedibile, l'Atalanta rifiuta l'offerta dell'Inter.

Lookman all’Inter, l’Atalanta rifiuta via email l’offerta da 45 milioni: cosa succede adesso - L’Atalanta ha gentilmente rifiutato l’offerta da 45 milioni dell’Inter per acquistare Ademola Lookman. Scrive fanpage.it

Inter, l'Atalanta dice no all'offerta da 45 milioni: Lookman è incedibile - Il club bergamasco ha comunicato a Beppe Marotta e Piero Ausilio che l'attaccante nigeriano non partirà. Segnala calciomercato.com