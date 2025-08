Calciomercato Juventus un bianconero appena tornato a Torino è pronto a lasciare nuovamente il club! Di chi si tratta e a che punto siamo | le ultimissime

Calciomercato Juventus, possibile partenza in prestito: il Genoa ci pensa, affare collegato a De Winter che può fare felice i bianconeri. Facundo Gonzalez potrebbe presto lasciare di nuovo Torino. Il difensore uruguaiano classe 2003 è attualmente alla Juve, impegnato nella fase iniziale della preparazione alla Continassa dopo il rientro dal prestito al Feyenoord, ma il suo futuro sembra essere ancora una volta lontano dalla prima squadra bianconera. Secondo quanto raccolto da Gazzetta.it, il nome di Gonzalez è finito sul taccuino del Genoa, a caccia di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un bianconero appena tornato a Torino è pronto a lasciare nuovamente il club! Di chi si tratta e a che punto siamo: le ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - torino - lasciare - calciomercato

TS – Torino, a Corso Umberto rivive la panchina del mito dove è nata la Juventus - 2025-07-13 17:18:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Sì, è proprio così. Così come racconta Giulio Taurisano, responsabile di Torino Spazio Pubblico: «A volte ci passi di fianco e la storia è lì a parlarti, senza che tu te ne accorga».

Canzi verso Juventus Women Inter: «La parola giusta sarà festa, vogliamo far divertire chi verrà all’Allianz Stadium. Ultima di Sara Gama? Quando sono arrivato a Torino lei…» - di Redazione JuventusNews24 Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter in programma all’Allianz Stadium.

Gutierrez Juventus, solo conferme: può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Gutierrez Juventus, solo conferme: può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato! Le ultime sulle possibili mosse della dirigenza bianconera.

Secondo quanto riportato da TMW, l’#Olympiacos avrebbe messo nel mirino Filip #Kostic. Il calciatore, però, non sembra intenzionato a lasciare Torino. #SerieA #Juventus #Calciomercato Vai su X

Gli agenti di Timothy Weah sono a Torino: al lavoro per sbloccare la cessione del loro assistito. Il giocatore si è promesso al Marsiglia, pronto a pareggiare l’offerta che la Juventus aveva accettato qualche settimana fa dal Nottingham Forest (15+1 milioni), ma Vai su Facebook

La Juventus lascia in ferie McKennie: non rientra a Torino, si scalda il mercato; Vlahovic sta per lasciare la Juventus! Al suo posto un nome clamoroso; Calciomercato Juventus, non solo entrate: le cessioni imminenti.

Calciomercato Juve, contano più le uscite degli arrivi: il piano del club a un mese dalla fine delle trattative. La rivelazione - Calciomercato Juve, contano più le uscite degli arrivi: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata ma non solo Il calciomercato Juve è in pieno fermento, ma le reali manovre in entrata restano per ... Come scrive juventusnews24.com

Trattativa avviata con il bomber: Juve avvisata - Ci sono le squadre di Premier League pronte a disturbare Comolli: il punto della situazione ... Riporta calciomercato.it