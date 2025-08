Calciomercato Juve così l’Inter può far felice i bianconeri con… De Winter! Ecco la cifra che possono incassare i bianconeri dal possibile trasferimento del difensore

Calciomercato Juve, così l’Inter può far felice i bianconeri con De Winter: 5 milioni in arrivo per i bianconeri grazie al Genoa. C’è una possibile sinergia di mercato all’orizzonte tra Juve e Inter, anche se indiretta. Al centro dell’intreccio c’è Koni De Winter, difensore cresciuto nel vivaio bianconero e oggi in forza al Genoa. Il club ligure lo ha acquistato dalla Juventus per 8 milioni di euro, ma nell’accordo era stato inserito anche un diritto del 20% sulla futura rivendita. Un dettaglio che potrebbe presto fruttare al calciomercato Juve altri 5 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta valutando seriamente l’acquisto del difensore belga, individuato come possibile sostituto di Bisseck, in uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

