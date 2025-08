Calciomercato Juve contano più le uscite degli arrivi | il piano del club a un mese dalla fine delle trattative La rivelazione

Calciomercato Juve, contano piĂą le uscite degli arrivi: il punto sulle mosse dei bianconeri in entrata ma non solo. Il calciomercato Juve è in pieno fermento, ma le reali manovre in entrata restano per ora subordinate alle operazioni in uscita. A sottolinearlo è stato Luca Cilli, intervenuto dagli studi di Sky Sport, che ha fornito un quadro chiaro delle strategie attualmente in corso alla Continassa. Il giornalista ha spiegato come il club bianconero debba concentrarsi sulle cessioni prima di poter intervenire con decisione sul fronte acquisti. Il principale obiettivo della Juventus in questa fase è alleggerire il bilancio e liberare spazio salariale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

