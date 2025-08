Calciomercato Juve Comolli sfoglia la margherita a centrocampo! Quel nome è sempre più attuale ma due profili rimangono in lista | tutti i giocatori

Calciomercato Juve, ci sono tre nomi che aggradano la Vecchia Signora per il rafforzamento del centrocampo: tutti i profili. Il centrocampo rappresenta uno dei settori principali su cui la Juventus intende concentrarsi durante questa finestra di mercato. La dirigenza bianconera non ha escluso la possibilità di un innesto, soprattutto se si presenteranno opportunità interessanti, magari in prestito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i profili sotto valutazione sono diversi, tra sogni complicati e opzioni più realistiche. Il nome più allettante, ma attualmente fuori portata, è quello di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli sfoglia la margherita a centrocampo! Quel nome è sempre più attuale, ma due profili rimangono in lista: tutti i giocatori

In questa notizia si parla di: centrocampo - juve - profili - calciomercato

Juve, rivoluzione a centrocampo: Giuntoli prepara le nuove mosse - La Juve lavora per migliorare il centrocampo. Non solo ha puntato gli occhi su Tonali, ma Giuntoli pensa a due alternative.

Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni: Segre torna sulla trequarti, a Blin e Gomes le chiavi del centrocampo - Novanta minuti o più per riscattare una stagione deludente e proseguire il cammino nei playoff staccando il pass per la semifinale: il Palermo domani sera, ore 19.

Facundo Bernal Juve, pazza idea dall’Argentina per il centrocampo! Occhi sul gioiellino del Fluminense: i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Facundo Bernal Juve, pazza idea dall’Argentina per il centrocampo! Occhi sul gioiellino del Fluminense: i dettagli e cosa può succedere in estate.

Miretti si avvicina al Napoli! Affare in chiusura con la Juventus per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Giovane, talentuoso e pronto a crescere con Conte: sarà lui il nuovo rinforzo per il centrocampo azzurro? #Miretti #Napoli #Calciomercato #Juve Vai su Facebook

Calciomercato Juve, nuovamente a Firenze per fare la spesa? Un profilo piace tanto; Calciomercato Juventus: non solo Tonali a centrocampo; La Juve non molla Tonali: Sky Sport dà una speranza.

Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo centrocampista: dal sogno Tonali all’ipotesi Kessié, tutti i nomi in lista - Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo centrocampista: dal sogno Tonali all’ipotesi Kessié, tutti i nomi nella lista della dirigenza bianconera Il calciomercato Juve è al lavoro per rinforzar ... Segnala juventusnews24.com

Calciomercato Juventus News/ Nottingham Forest e West Ham su Douglas Luiz, piace Bennacer (31 luglio 2025) - Si tratta di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che dopo il prestito all’Olympique de Marseille dello scorso anno è destinato a partire, i rossoneri stanno trattando con un club in ... Scrive ilsussidiario.net