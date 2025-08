Calciomercato Juve bianconeri a tutto gas per quei due obiettivi! I calciatori in questione aspettano solo la Vecchia Signora ma fino a quella data Cosa trapela

Calciomercato Juve, due calciatori sono nel mirino della Vecchia Signora: si va fino in fondo fino a quella data, tutti i dettagli. La Juventus continua a lavorare per rafforzare la propria rosa, concentrandosi su due obiettivi importanti: Jadon Sancho e Randal Kolo Muani. Entrambi i giocatori sono al centro delle trattative bianconere, ma secondo Gianni Balzarini, che ha parlato sul suo canale YouTube, entrambi hanno deciso di rifiutare altre offerte per concentrarsi su una possibile destinazione a Torino. Calciomercato Juve, Sancho e Kolo Muani attendono i bianconeri anche se non per molto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

