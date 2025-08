Calciomercato Inter Sport Mediaset avanti con fiducia per Lookman | se dovesse saltare ecco il primo nome sulla lista

di Ausilio. Il calciomercato Inter continua a lavorare con insistenza per assicurarsi Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997 attualmente in forza all’ Atalanta. Il nigeriano rappresenta il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu, tecnico nerazzurro intenzionato a puntare su un giocatore rapido, tecnico e in grado di creare superioritĂ numerica. Lookman-Inter, l’affare può chiudersi a breve: salta la tournĂ©e in Germania. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter resta molto fiduciosa sulla riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter (Sport Mediaset), avanti con fiducia per Lookman: se dovesse saltare ecco il primo nome sulla lista

In questa notizia si parla di: lookman - inter - calciomercato - sport

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Lookman-Inter, Di Marzio dà l’annuncio pesantissimo | CalcioMercato https://msn.com/it-it/sport/other/lookman-inter-di-marzio-d%C3%A0-l-annuncio-pesantissimo-calciomercato/ar-AA1JI1kC?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

L'Inter ha fissato una deadline per Ademola Lookman Stando a quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri aspettano una risposta dall'Atalanta entro venerdì 1 agosto (dopodomani) ? L'ultima offerta si aggira intorno ai 45 milioni di euro, bonus compresi #I Vai su Facebook

LIVE! Inter-Lookman: si attende la risposta dell'Atalanta all'offerta da 42+3; Calciomercato, le notizie di oggi: Lookman-Inter, ore calde. La Roma abbraccia Ghilardi; Lookman-Inter, offerta da 42+3 milioni. LIVE.

Lookman-Inter, Di Marzio dà l’annuncio pesantissimo | CalcioMercato - Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando di calciomercato e di Inter. Segnala msn.com

Inter, non solo Lookman. Da De Winter a Leoni, ecco gli altri obiettivi - In attesa della risposta definitiva dell’Atalanta per Lookman (offerta dell’Inter di 45 milioni di euro, richiesta della Dea a quota 50), i nerazzurri pensano anche ad altri ... Si legge su msn.com