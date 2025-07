Calciomercato Inter LIVE | ore calde per Lookman Pavard può partire!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attivitĂ durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: ore calde per Lookman, Pavard può partire!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - calde - lookman

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Gli aggiornamenti di Matteo #Moretto sul #calciomercato #Inter Ore calde per #Lookman, ma occhio all'alternativa! Vai su X

Calciomercato Serie A, le ufficialità del 30 luglio 2025 Ore calde di mercato in Serie A: il Cagliari rinforza il centrocampo con l'arrivo di Mazzitelli. Il Genoa riaccoglie Ostigard, mentre il Torino mette le mani su Aboukhlal. L’Udinese guarda al futuro con l’acquist Vai su Facebook

LIVE! Inter, è il giorno di Lookman: pronto il rilancio a 43 milioni; Inter, ore calde per Lookman: Marotta e Percassi si incontrano in Lega; Calciomercato, le notizie in diretta del 30 luglio. Percassi: Lookman vuole andare via, ma sarà Atalanta a decidere tempi e valore.

Inter, il prezzo di Lookman è salito clamorosamente: 90 milioni di euro - L'Inter continua a lavorare su Ademola Lookman, ma l'Atalanta non si sposta dalla richiesta di 50 milioni di euro ... calciomercato.it scrive

Lookman-Inter, la risposta di Percassi: «Decidiamo noi come e quando». L'intesa col giocatore, la distanza sulla cifra. Cosa manca - La Dea ha fissato da tempo il prezzo per il nigeriano: 50 milioni per i club italiani e 40 milioni ... Riporta msn.com