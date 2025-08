Calciomercato Inter il gioiellino del Venezia Okoro fa gola | Inter U23 e Juve sulle sue tracce

Calciomercato Inter, il giovane esterno offensivo Okoro reduce da una buona annata alla Vis Pesaro è pronto al salto? Non solo i nerazzurri su di lui. Non solo Serie A: anche il mercato delle serie minori entra nel vivo e promette scintille nelle prossime settimane. Uno dei nomi piĂą caldi è quello di Alvin Okoro, talento di proprietĂ del Venezia, reduce da una stagione positiva in prestito alla Vis Pesaro in Serie C. Le sue prestazioni hanno acceso l’interesse di diversi club, sia in terza serie che in Serie B. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, su Okoro si è acceso un piccolo derby tra le seconde squadre di due grandi del nostro calcio: Inter Under 23 e Juventus Next Gen, entrambe molto attive nella ricerca di profili giovani da valorizzare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il gioiellino del Venezia Okoro fa gola: Inter U23 e Juve sulle sue tracce

In questa notizia si parla di: inter - okoro - calciomercato - gioiellino

Calciomercato Inter U23, è derby d’Italia anche in Serie C! Duello con la Juventus per Okoro del Venezia - di Redazione Calciomercato Inter U23, è derby d’Italia anche in Serie C! La squadra di Vecchi a duello con la Juventus Next Gen per Okoro del Venezia.

Okoro, tra Juve e Inter è già derby sul mercato. Amaradio e Owusu blindati; Calciomercato Inter U23, è derby d’Italia anche in Serie C! Duello con la Juventus per Okoro del Venezia; Calciomercato Inter U23 LIVE - Nuovo rinforzo per Vecchi: c'è la firma di Cinquegrano.

Okoro, tra Juve e Inter è già derby sul mercato. Amaradio e Owusu blindati - Juventus e Inter appaiono, infatti, pronte a darsi battaglia anche per quanto riguarda il mercato delle rispettive squadre Under 23, che da questa stagione s ... Riporta tuttosport.com

Mercato Juve, l'Inter U23 sfida già la Next Gen: derby d'Italia per Okoro - Bianconeri e nerazzurri testa a testa per l'attaccante di proprietà del Venezia. Secondo tuttosport.com