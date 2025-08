Calciomercato Inter Ausilio studia il colpo dalla Juventus per trovare l’alternativa a Lookman | le ultime

Calciomercato Inter, un giocatore della Juventus nel mirino come opzione per rinforzare l’attacco, l’idea di Ausilio. Il calciomercato Inter resta molto vivace nelle ultime ore, con il nome di Nico Gonzalez che torna a circolare insistentemente come possibile alternativa ad Ademola Lookman. L’esterno argentino, reduce da una stagione complicata alla Juventus, continua a essere un profilo seguito con attenzione dai nerazzurri, soprattutto in un momento in cui la trattativa per l’attaccante nigeriano con l’ Atalanta appare più difficile del previsto. Secondo quanto confermato dai colleghi di Radio Radio, l’ Inter ha inserito l’ex Fiorentina tra le soluzioni da valutare qualora il club bergamasco dovesse confermare la propria posizione di fermezza sul prezzo di Lookman, rifiutando qualsiasi offerta inferiore ai 45 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio studia il colpo dalla Juventus per trovare l’alternativa a Lookman: le ultime

inter - calciomercato - ausilio - juventus

