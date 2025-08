Calciomercato Inter attesa oggi la risposta dell’Atalanta per Lookman | Percassi prepara la controfferta?

Il punto della situazione. La giornata di oggi, venerdì 1° agosto, può rappresentare una svolta significativa nella lunga trattativa tra il calciomercato Inter e l' Atalanta per Ademola Lookman, attaccante esterno classe 1997 reduce da un'ottima stagione con la maglia nerazzurra bergamasca. Il calciatore è da settimane al centro dei pensieri di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, che lo considera un elemento fondamentale per potenziare il reparto offensivo. L'obiettivo della dirigenza è consegnare a Chivu un tridente di primo livello, con Lautaro Martinez, Thuram e Lookman pronti a formare un reparto offensivo temibile e dinamico.

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Lookman, venerdì attesa risposta Atalanta: controproposta all’Inter? I possibili scenari; Calciomercato, le news del 29 luglio: Inter ultima offerta per Lookman: 45 milioni, attesa la risposta dell'Atalanta; Torino, ufficiale Aboukhlal; Juve, pressing su Kolo Muani; Calciomercato in diretta: il Milan attende una risposta per Jashari. Ndoye verso Nottingham.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 1 agosto LIVE - Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Segnala calciomercato.it

Lookman, l'Inter aspetta la risposta dell’Atalanta - E intanto il nigeriano non andrà in Germania con la squadra, mentre gli agenti restano a Bergamo ... Da corrieredellosport.it