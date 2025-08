Calciomercato il talento azzurro alla porta | piace a tre club di Serie A

Dopo settimane di soli acquisti, ora è il turno di vendere: la società azzurra è pronta a trattare per il centrocampista azzurro. Terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro per gli azzurri, nel pieno del lavoro, per tornare più carichi di prima. Gli uomini di Conte saranno impegnati, il prossimo anno, in ben quattro competizioni e sarà , dovunque, necessario prepararsi nel miglior modo possibile. La società , nel frattempo, continua a muoversi in ottica mercato per completare la rosa e mettere a segno gli ultimi acquisti. Acquisti che però vogliono fare anche altri club di Serie A, che nelle ultime ore hanno messo gli occhi su un giovane talento azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato, il talento azzurro alla porta: piace a tre club di Serie A

In questa notizia si parla di: azzurro - calciomercato - talento - porta

Calciomercato Napoli, non solo David: ribaltone azzurro - Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con un ribaltone che ha scatenato l’entusiasmo negli azzurri Continua il casting infuocato del Napoli in vista della prossima stagione, con la società vogliosa di compiere un calciomercato con i fiocchi.

Calciomercato Juve, asse azzurro: ecco i tre obiettivi italiani per la prossima stagione. Un nome per reparto - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, i tre obiettivi italiani per l’estate: novità in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, UFFICIALE un addio! Il Real Betis riscatta Natan. Il comunicato del club azzurro e le cifre - Calciomercato Napoli, UFFICIALE un addio! Il Real Betis riscatta Natan. Il comunicato del club azzurro e le cifre Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Betis.

UFFICIALE | Il Napoli si assicura il giovane talento Francesco Lattisi, classe 2006: sarà lui a difendere la porta della Primavera nella prossima stagione! #ForzaNapoli #Primavera #Lattisi #SSCNapoli #AzzurriDelFuturo Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Juanlu si allontana: spunta l'opzione Zanotti; Calciomercato Napoli, l'agente di Miretti: Bellissimo essere contesi tra gli azzurri e la Juve; Calciomercato Napoli, un giovane portiere entra e un altro esce: le due operazioni.

Calciomercato Napoli, la scelta sull'esterno: Grealish, Sterling e Chiesa sulla lista - Perché il Napoli ha le idee chiare che vanno oltre anche la cessione di Dan Ndoye in Premier League. Da ilmattino.it

Azzurri nella storia con la nazionale di calcio femminile agli Europei e con Paltrinieri e la Taddeucci ai mondiali di nuoto - Sport azzurro nella storia: calcio femminile in semifinale agli Europei di Ginevra e due argenti ai Mondiali di nuoto a Singapore. blitzquotidiano.it scrive