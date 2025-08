Calciomercato Genoa prima di comprare bisogna vendere Ecco quali saranno le cessioni

Calciomercato Genoa: sfoltimento della rosa in corso, tre giovani verso il prestito Il Calciomercato Genoa entra in una fase strategica: dopo i primi innesti estivi, ora l’obiettivo del club rossoblĂą è alleggerire una rosa attualmente composta da ben 32 giocatori. Una situazione che non convince il tecnico Karel Vieira, il quale preferirebbe lavorare con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, prima di comprare bisogna vendere. Ecco quali saranno le cessioni

Calciomercato Genoa, due gli obiettivi: un esterno e un attaccante; Como, i dettagli del colpo Jacobo Ramon dal Real Madrid; Genoa, la lista delle possibili cessioni a gennaio.

