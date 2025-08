Calciomercato Fiorentina chi sarà il vice-Dodo Stefano Pioli ha in mente una grande idea

Calciomercato Fiorentina: nodo vice-Dodô, Fortini possibile soluzione interna Il calciomercato Fiorentina è ancora in pieno movimento, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. Nonostante i colpi già messi a segno, resta aperta una questione delicata per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: trovare un’alternativa credibile a Dodô sulla corsia destra. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, chi sarà il vice-Dodo. Stefano Pioli ha in mente una grande idea

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - vice - stefano

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Calciomercato Fiorentina, nel mirino per rinforzare la fascia. Nadir Zortea obiettivo numero uno in vista dell’estate.

Quanto guadagna De Gea dopo il rinnovo con la Fiorentina | Calciomercato - 2025-05-30 23:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

+++CALCIOMERCATO IN FERMENTO... SOPRATTUTTO AD AGOSTO: LIVE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLE PUGLIESI – SERIE D: LE VOCI DI ANDRIA E MANFREDONIA: TROMBINO... Vai su Facebook

Fiorentina, Martinelli sarà il nuovo vice De Gea: Per questa maglia sono sempre pronto; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Fiorentina alla ricerca di un vice Dodò. Occhi su Zortea e Zanoli: il punto.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tesoretto sulla mediana. Ora le valutazioni di Pioli - La società viola è pronta a investire una discreta somma per il centrocampista che manca al gruppo. msn.com scrive

Fiorentina 2025/2026: rivoluzione Pioli, calciomercato e preparazione al via - Fiorentina 2025: Pioli torna in panchina, mercato con Dzeko, Fazzini e Viti. Come scrive lifestyleblog.it