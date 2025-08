Calciomercato Como Pinamonti è l’alternativa di Morata in attacco

Il calciomercato del Como in entrata non è affatto finito. La proprietà più ricca d’Italia vuole ancora fare un regalo a mister Cesc Fabregas per provare a raggiungere le posizioni europee nella stagione 2526. La trattativa per portare Alvaro Morata sulle rive del Lago sembra destinata a spegnersi. Il Milan, proprietaria del cartellino del calciatore, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato Como, Pinamonti è l’alternativa di Morata in attacco

In questa notizia si parla di: calciomercato - como - morata - pinamonti

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Acquisto da urlo per Cesc Fabregas: il Como cala il colpaccio da 30 milioni di euro. La prima stagione del Como in Serie A è stata finora da incorniciare.

Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza! - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez.

Calciomercato Como, pressing costante per acquistare Cristante. Arriva la risposta del centrocampista romanista - Calciomercato Como, arriva il pressing per il centrocampista Bryan Cristante in vista dell’estate. Arriva la risposta del giocatore della Roma Uno dei sogni del calciomercato Como è sicuramente quello di potenziare ulteriormente il suo centrocampo: su tutti il primo nome nel mirino è quello dell’ex Atalanta Bryan Cristante, in grado di portare esperienza e ovviamente […]

#calciomercato #Buchanan vicinissimo al Sassuolo, cessione definitiva intorno ai 7-8mln, con diritto di recompra da parte dell'Inter. A giorni le Società si incontreranno per le firme. Chivu punta su #Frattesi, l'entourage del giocatore è atteso nei prossimi giorni Vai su Facebook

Piccoli al centro del mercato: il Como ci pensa anche con Morata; Calciomercato Serie A: il tabellone con acquisti e cessioni del mercato invernale 2024/25; Il Sassuolo sonda Cutrone, spinto via da Morata-Como.

Piccoli al centro del mercato: il Como ci pensa anche con Morata - Appena riscattato dal Cagliari, può partire ma la richiesta è di 30 milioni: all'estero ci sono West Ham e Benfica che si sono già mosse ... Lo riporta calciomercato.com

Calciomercato Como, per il ruolo di centravanti si pensa anche a Piccoli. La situazione - Calciomercato Como: occhi puntati su Roberto Piccoli in attesa di sviluppi su Morata Il calciomercato Como continua a sorprendere con nuovi scenari. calcionews24.com scrive