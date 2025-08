Calciomercato braccio di ferro Juve-Psg per Kolo Muani Inter attesa per Lookman

Roma, 1 agosto 2025 - Il calciomercato della Juventus potrebbe infuocarsi prima dell'arrivo di ferragosto. I bianconeri spingono sull'acceleratore per Randal Kolo Muani, in una trattativa finora logorante con il Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le due società sarebbero sempre più vicine ad un accordo sull base di un prestito con diritto di riscatto, a condizioni tali che sarebbe quasi un obbligo. La stampa francese, al contrario, commenta l'irritazione che inizia a sollevarsi dalle parti di Parigi, poiché i campioni d'Europa vorrebbero cedere direttamente a titolo definitivo il giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, braccio di ferro Juve-Psg per Kolo Muani. Inter, attesa per Lookman

In questa notizia si parla di: calciomercato - kolo - muani - braccio

Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani, Lucca e Osimhen: chi entra e chi esce per l’attacco del futuro - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante.

Calciomercato Juve, importanti indizi dalla presentazione delle nuove maglie! Da Cambiaso passando per Kolo Muani e Vlahovic: il punto sul futuro dei tre bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, importanti indizi dalla presentazione delle nuove maglie: tutti gli aggiornamenti sul futuro di tre bianconeri.

Calciomercato Juve LIVE: tre giocatori pronti a salutare i bianconeri, novità su Kolo Muani e Vlahovic - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Il Psg convoca in ritiro Kolo Muani: la trattativa con la Juventus si complica, i parigini chiedono 40-45 milioni di euro Se non ci saranno importanti novità , il 23 luglio - mercoledì - Randal Kolo Muani dovrà presentarsi al centro sportivo di Poissy come tutt Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Kolo Muani tentati dal Milan; Juve-Psg, braccio di ferro: trattativa a oltranza per Kolo Muani, i dettagli; L'Inter aumenta l'offerta per Lookman. Con Asllani è braccio di ferro.

Calciomercato, braccio di ferro Juve-Psg per Kolo Muani. Inter, attesa per Lookman - I bianconeri le provano tutte per il francese, ma manca l'accordo sulla formula. Lo riporta sport.quotidiano.net

Kolo Muani Juventus (Le Parisien): Psg irritato, si aspettava questo dalla trattativa con i bianconeri! L’indiscrezione dalla Francia - Kolo Muani Juventus (Le Parisien): Psg si sarebbe irritato dalla trattativa con i bianconeri, ecco perché e cosa si aspettava La trattativa per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus vede un nu ... Riporta juventusnews24.com