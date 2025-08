Calcio un business da 4,5 miliardi di euro

Roma, 1 agosto 2025 – Divertimento, passione popolare, in alcuni casi ossessione, ma anche un business fondamentale per il Paese, con un valore aggregato di 4,5 miliardi di euro annuo. Parliamo del calcio, i cui dati ufficiali sono stati presentati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio nel 15esimo Report annuale, realizzato dal Centro Studi della Federazione, in collaborazione con l’Arel, l’Agenzia di Ricerche e Legislazione, e da PwC Italia. Quasi 7 miliardi di euro di ricavi diretti. Il calcio continua a costituire una delle grandi passioni degli italiani, con oltre 30 milioni di interessati (Over 18), e risulta essere lo sport più seguito sia dagli uomini (79%) che dalle donne (41%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

