Calcio tre nuovi arrivi per il Ravenna | Pierluca Luciani Cristian Spini e Lorenzo Da Pozzo

Tris di arrivi per il Ravenna. I giallorossi si sono assicurati Pierluca Luciani, attaccante classe 2002, che ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Luciani si è messo in luce tra i professionisti con la maglia del Messina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

