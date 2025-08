Calcio Prima categoria Tanti volti nuovi per il San Miniato Romaiano | Ripartire con ancora più determinazione

Il San Miniato Romaiano si rinnova e punta ad una Prima categoria di vertice. La rosa, allestita dal direttore sportivo Francesco Faraoni, è praticamente definita e, a partire dal 21 agosto, la nuova squadra inizierà a lavorare sul campo, dopo l’amara retrocessione maturata nello scorso mese di maggio. "Abbiamo cambiato diversi volti – spiega Faraoni – a partire dal mister Roberto Taccola, già allenatore in categorie superiori come Cenaia e Urbino Taccola Uliveto. Al suo fianco ci sarà il preparatore Paolo Paradisi. La passata stagione è stata complicata, ma, invece di abbatterci, vogliamo ripartire con ancora più determinazione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Tanti volti nuovi per il San Miniato Romaiano: "Ripartire con ancora più determinazione»

In questa notizia si parla di: prima - categoria - volti - miniato

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 30^ giornata di sabato 10 maggio - In Prima B Staffolo-Labor decisiva per play-out e retrocessione, Olimpia Marzocca-Montemarciano e Sampaolese-Borghetto per play-off e permanenza.

Jolo sfida Corsagna nei playoff di Prima Categoria per il sogno promozione - Vincere ancora, per continuare ad inseguire il sogno-promozione alzando sempre più l’asticella. E’ l’obiettivo con cui lo Jolo affronterà questa nuova fase dei playoff di Prima Categoria: dopo aver eliminato nell’ordine l’Albacarraia e la Folgor Calenzano gli uomini di mister Ambrosio se la vedranno alle 16 contro il Corsagna, allo Strulli di Monsummano.

Playoff e playout in Prima Categoria: inizia la corsa per salvezza e promozione - Iniziano oggi playoff e playout in Prima Categoria, con gli ultimi verdetti ancora da decidere. In verità le formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere giocheranno soltanto oggi: sarà salvezza per chi vince (o pareggia ma ha una miglior posizione in classifica) e retrocessione in Seconda per chi perde.

Prima Categoria. Altro giovane innesto per il San Miniato; Sport, Il Romaniano si rinnova; Ecco i primi DUE VOLTI NUOVI annunciati da una compagine di PRIMA.

Calcio, la nuova rosa del San Miniato Romaiano - La rosa, allestita dal direttore sportivo Francesco Faraoni, è praticamente ... Secondo gonews.it

Prima categoria. Incisa, voglia di rilancio. Conferme e volti nuovi - Conferme e volti nuovi 22 giu 2025 FRANCESCO QUERUSTI Sport La Nazione Firenze Sport ... Si legge su lanazione.it