Calcio a 5 un profilo giovane di qualità e prospettiva | Ethan Rivani è un nuovo giocatore del Forlì

Il Forlì Calcio a 5 prosegue nella costruzione della nuova rosa, puntando su giovani talenti del territorio. L'ultimo arrivo risponde in pieno a questa filosofia: si tratta di Ethan Rivani, universale classe 2002, nato a Forlì il 13 gennaio. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del.

Calcio, parte forte la prevendita per Forlì-Sambenedettese: oltre 700 biglietti venduti - È partita col botto la prevendita per l'incontro valido per la Poule Scudetto che vedrà affrontarsi Forlì e Sambenedettese domenica alle 18 (non più alle 15) presso lo stadio "Morgagni"; il Forlì Calcio fa sapere infatti che nella prima giornata di libera vendita sono stati staccati 700 tagliandi.

Calcio a 5, travolto il Parma City con un monologo biancorosso: il Forlì alza al cielo la Coppa Memorial Velez - Una serata magica, di quelle che resteranno scolpite nella storia del Calcio a cinque Forlì. Ieri sera, nella cornice carica di emozione della palestra Corticella di Bologna, i biancorossi del presidente Decimo Bellini hanno alzato al cielo il Memorial Alfonso Velez, la Coppa del Comitato.

Calcio, il Forlì conferma mister Miramari - Forlì, 12 maggio 2025 – Alessandro Miramari siederà sulla panchina del Forlì anche nel campionato 2025/26.

