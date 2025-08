Calci in faccia e in testa all’improvviso ci hanno lasciati ricoperti di sangue Un ristorante ci ha chiuso la porta in faccia Il racconto del drammatico addio al celibato a Chioggia

L’ addio al celibato stava per finire in tragedia. A farne le spese è stato un ragazzo (che ha deciso di restare anonimo per evitare ripercussioni) che si trovata a Chioggia per festeggiare l’ addio al celibato di un amico con altre quattro persone. “Era la prima volta che andavo a “Le Tegnue” e posso garantire che è anche l’ultima”, ha raccontato a IlGazzettino.it. Sabato 26 luglio, quattro amici si erano recati a Chioggia per festeggiare un addio al celibato e sono stati pestati a sangue. Dopo aver fatto un giro sui GoKart e un aperitivo, nel pomeriggio i ragazzi stavano per iniziare quella che doveva essere una festa a ‘Le Tegnue Beach’, invece sono stati aggrediti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Calci in faccia e in testa all’improvviso, ci hanno lasciati ricoperti di sangue. Un ristorante ci ha chiuso la porta in faccia”. Il racconto del drammatico addio al celibato a Chioggia

In questa notizia si parla di: sangue - calci - faccia - testa

19enne pestato a sangue in una discoteca in Versilia, pugni e calci dal buttafuori. La lite per gelosia - Un buttafuori della Versilia è stato denunciato per l’aggressione a un ragazzo di 19 anni, picchiato a sangue in discoteca

Pestato a sangue in discoteca dall’addetto alla sicurezza. Pugni e calci dopo le avances alla sua ex - Marina di Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 2025 – La sua “colpa”? Averci provato in discoteca con l’ex ragazza dell' addetto alla sicurezza.

«Io, preso a calci davanti a mio figlio perché ebreo. Ha pianto per ore» Vai su Facebook

“Calci in faccia e in testa all’improvviso, ci hanno lasciati ricoperti di sangue; Pestati a sangue durante l'addio al celibato, l'amico dello sposo in ospedale con il naso rotto e traumi cranici: «Erano in 10, mi...; Pestato a sangue mentre porta a spasso il cane: gravissimo 62enne. Due arresti.

Pestati a sangue durante l'addio al celibato, l'amico dello sposo in ospedale: «Erano in 10, mi prendevano a calci in faccia» - Quattro trentenni pestati a sangue, nasi rotti e traumi facciali: questo il bilancio di un addio al celibato che ha portato i quattro giovani del Miranese a Sottomarina per festeggiare un ... Secondo ilmattino.it

Calci e pugni in testa a un ragazzo: «Muori». Poi minaccia i vicini: «Vi sciolgo nell’acido» - Una sanguinosa aggressione in pieno centro, un ragazzo svenuto a terra in una maschera di sangue e il suo aggressore che gli salta sulla testa e ... Segnala msn.com