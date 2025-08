Calambrone, anziana disabile investita sulle strisce.

Calambrone (Pisa), 1 agosto 2025 – Paura sul litorale. Era sulle strisce con il figlio, lei sulla sedia a rotelle motorizzata, lui a piedi. Ma un automobilista è sopraggiunto e l’ha investita. Incidente ieri mattina, poco prima delle 11, sul viale del Tirreno a Calambrone. La signora - per la dinamica e l’etĂ , ha 94 anni - è stata trasportata in codice rosso (il piĂą grave) in ospedale dalla Pubblica assistenza di Pisa, con l’ambulanza distaccata sul litorale. Il figlio, 61, non ha avuto invece bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. “Non li ho visti, non mi sono accorta che stavano attraversando”, ha spiegato la persona al volante della macchina, che si è subito fermata per prestare soccorso, in attesa dell’arrivo dei mezzi dedicati e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

