Caduta anomala delle nocciole in Irpinia | il Comitato invoca lo stato di calamità

Il Comitato degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, guidata dal rappresentante degli agricoltori Roberto Lauro, aderente al movimento nazionale COAPI, porta all’attenzione pubblica un fenomeno gravemente anomalo verificatosi nel luglio 2025 sul territorio irpino e campano: la caduta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Gli agricoltori della Valle del Sabato: a rischio il raccolto delle nocciole - L’allarme lo lancia il Comitato degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, guidata da Roberto Lauro: la caduta anticipata e generalizzata delle nocciole, avvenuta ben prima della ... Lo riporta corriereirpinia.it