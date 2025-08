Cadono detriti arriva la Polizia | sospeso un cantiere non a norma in materia di sicurezza

Sospeso un cantiere edile a Napoli: trovate diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. I controlli partiti dopo la caduta di alcuni detriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

