Cadavere in mare | è dell' anziano disperso da due giorni nel Salento

Cadavere in mare al largo di Ugento: c'è la conferma. E' l'anziano disperso da due giorni nel Salento. Ad individuare il corpo -  nelle acque al largo di Alliste, in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cadavere in mare: è dell'anziano disperso da due giorni nel Salento

In questa notizia si parla di: cadavere - mare - anziano - disperso

Il cadavere trovato in mare al largo di Sciacca, sarà seppellito a spese del Comune - Il Comune di Sciacca garantirà la sepoltura della salma trovata nei giorni scorsi in mare, al largo di capo San Marco.

Giallo in Sardegna: il mare restituisce un cadavere in stato di saponificazione a Gutturu de Flumini - Macabro ritrovamento sulla costa sud-occidentale della Sardegna: un cadavere in stato avanzato di saponificazione è stato trascinato a riva ad Arbus.

Malore in mare, i bagnanti vedono un cadavere galleggiare in acqua e chiamano i soccorsi: la turista tedesca era in vacanza con il nipote - BIBIONE - Dramma nel pomeriggio di ieri sul litorale di Bibione Pineda, dove una turista tedesca di 70 anni è stata trovata priva di sensi in mare, nelle acque antistanti il campeggio.

Disperso in mare da due giorni, tragico epilogo: ritrovato il cadavere del 77enne; Cadavere in mare: ipotesi scomparso. Potrebbe essere l'anziano disperso da due giorni nel Salento; Chi è l'uomo trovato morto in spiaggia a Maccarese: andato a fare il bagno, era scomparso in mare.

Cadavere in mare: ipotesi scomparso. Potrebbe essere l'anziano disperso da due giorni nel Salento - Cadavere in mare al largo di Ugento: potrebbe essere l'anziano disperso da due giorni nel Salento. Segnala msn.com

Salento, continuano le ricerche dell’anziano disperso in mare da 24 ore: attivati anche mezzi aerei - Controlli al largo delle acque di Torre Pali, la marina di Specchia (Lecce) ma anche lungo la costa. Da bari.repubblica.it