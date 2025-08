Caccia respinto il ricorso cautelare che chiedeva la sospensione di parti del calendario

Nessuna sospensione del calendario venatorio 2025-2026 in Emilia-Romagna. Il Tribunale amministrativo regionale, con l'ordinanza n. 231, ha respinto la domanda cautelare relativa al ricorso avanzato da alcune associazioni, che chiedevano l'annullamento di parti della delibera di approvazione del.

Uccisi perché scambiati per ladri: definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo, ricorso respinto - Diventa definitivo l'ergastolo per il camionista già condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, uccisi ad Ercolano (Napoli) nel 2021.

Campodarsego, cala il sipario: ricorso respinto e playoff addio - Fine dei giochi. E no, non si tratta di una metafora calcistica. Il Collegio di Garanzia del Coni ha messo la parola fine (anzi, il timbro) sul sogno playoff del Campodarsego: il ricorso per la famosa porta fuorimisura è stato respinto.

PalaMacchia squalificato dopo gara 2, respinto il ricorso: l’eventuale bella si giocherà in campo neutro - LIVORNO – La Corte sportiva d’appello della Federazione italiana pallacanestro ha respinto il ricorso presentato dalla Libertas Livorno contro la squalifica del PalaMacchia comminata dal giudice sportivo all’indomani di gara 2 di playout contro Elachem Vigevano.

«Istituto Carmine, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare della Regione» - Il presidente della Provincia Romoli, riferisce in consiglio, e annuncia l’intenzione dell’ente di opporsi. Da civonline.it

Genoa, respinto anche in secondo grado il ricorso cautelare di A-Cap - Il tribunale del capoluogo ligure ha respinto il reclamo presentato dagli statunitensi contro il rigetto della richiesta ... Lo riporta ilsecoloxix.it