Caccia nessuna sospensione del calendario | La stagione potrà iniziare nei tempi previsti

Nessuna sospensione del calendario venatorio 2025-2026 in Emilia-Romagna. Il Tribunale amministrativo regionale, con l’ordinanza n. 231, ha respinto la domanda cautelare relativa al ricorso avanzato da alcune associazioni, che chiedevano l’annullamento di parti della delibera di approvazione del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: nessuna - sospensione - calendario - caccia

Parco, attività nel mirino: "Incubo sospensione". Bani: "Nessuna tagliola" - di Gabriele Masiero PISA Si apre un fronte polemico tra imprese e Parco di San Rossore. E ad accendere la miccia è il direttore generale della Confcommercio che critica una comunicazione inviata in questi gironi alle attività che esercitano all’interno dell’area protetta intimando la cessazione di ogni attività entro il 30 settembre.

Ue, nessuna sospensione dell’Accordo con Israele: non passa la proposta di Kaja Kallas. Contraria anche l’Italia - Nessuna sospensione dell’ Accordo di associazione tra Unione europea e Israele. Al consiglio Affari Esteri a Bruxelles, non ha avuto successo la proposta dell’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas di adottare 10 misure per sanzionare il governo di Tel Aviv.

Accordo di associazione Ue-Israele, nessuna revoca o sospensione e le lobby pro-Tel Aviv si sono già mosse per prevenire lo scenario - Nessuno dei Paesi firmatari si è mosso finora per proporre la revoca o la sospensione di tale accordo.

Paura al festival dell’aviazione a Gijón, in Spagna: un caccia dell’aeronautica militare ha perso il controllo durante l’esibizione, compiendo una giravolta durante il passaggio sopra la spiaggia. Il pilota è poi riuscito a recuperare il corretto assetto di volo. #aere Vai su Facebook

Caccia, nessuna sospensione del calendario: La stagione potrĂ iniziare nei tempi previsti; Comunicato Regione: Caccia. Respinto il ricorso cautelare che chiedeva la sospensione di parti del calendario venatorio regionale 2025/26. L'assessore Mammi: Viene riconosciuta la bontĂ e la correttezza degli atti della Regione, ora la stagione potrĂ iniziar; TAR Calabria: nessuna riapertura automatica della caccia, sentenza di novembre ancora valida.

Caccia, Calabria ancora senza calendario venatorio: “una vergogna che si ripete, fatto gravissimo. Ora basta, svegliatevi” - Il grido d’allarme di un cacciatore indignato: “la misura è colma, serve mobilitazione immediata contro l’inerzia delle istituzioni” ... Si legge su strettoweb.com

Caccia, dalle armi ai giorni di sospensione: tutte le nuove regole - Caccia, dalle armi ai giorni di sospensione: tutte le nuove regole Nuova proposta di legge sulla caccia che modifica la normativa vigente. Come scrive ilgiornale.it