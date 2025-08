Csinistra | Renzi ' candidato premier? Chi ha più voti o primarie non credo a federatore'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il candidato premier si può scegliere indicando il segretario del primo partito oppure facendo le primarie. La terza strada è l'ipotesi del 'federatore', il 'papa straniero': questa è quella che vedo meno". Lo dice Matteo Renzi a PiazzAsiago. Comunque, aggiunge il leader di Iv, molto dipenderĂ dalla legge elettorale: "Se rimane quella di ora, prevarrĂ il 'lodo Franceschini' ovvero che chi arriva primo fa il premier", se invece si cambia la legge elettorale con l'indicazione del candidato premier sulla scheda, la sinistra è un po' fregata perchĂ© il nome deve metterlo prima". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C.sinistra: Renzi, 'candidato premier? Chi ha piĂą voti o primarie, non credo a federatore'

