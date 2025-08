CNext | un ponte tra impresa ed economia sociale per un’innovazione inclusiva

Lanciato il Capacity Building Program, per superare la diffidenza storica del terzo settore nei confronti dell’innovazione tecnologica e dell’ingresso del modello di business profit. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - C.Next: un ponte tra impresa ed economia sociale per un’innovazione inclusiva

Satispay lancia 'Salvadanaio Remunerato': innovazione negli investimenti digitali - Satispay, la fintech italiana celebre per aver semplificato i pagamenti digitali, compie un nuovo passo strategico entrando ufficialmente nel settore degli investimenti.

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Dopo il successo della prime due edizioni, torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica", il festival scientifico organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia, che vede come protagonista il museo "Città della Scienza" di via Simeto 23.

Como celebra l’idrovolante più antico del mondo: una giornata dedicata al Caproncino, tra volo, memoria e innovazione - Il prossimo 23 maggio 2025, l’idroscalo internazionale di Como si trasformerà in un teatro di memoria, passione e cultura aeronautica per ospitare “The Glorious Wings of Como”, un evento straordinario dedicato ai 90 anni del Caproncino, il leggendario idrovolante Ca.

Più facile l’innovazione per 6mila attività commerciali - "Insieme favoriremo l’innovazione nelle piccole e medie imprese del territorio, sostenendo concretamente lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi ... Da msn.com