busto garolfo camion fa manovra e abbatte la fontana di piazza lombardia

Busto Garolfo (Milano), 1 agosto 2025 – Ancora una brutta sorpresa per chi transitava lungo piazza Lombardia a Busto Garolfo. Per l’ennesima volta il bordo della fontana che funge da rotonda è stato parzialmente distrutto da un mezzo pesante che ha percorso la rotatoria sollevando metà delle pietre che circondano la vasca vera e propria. La fontana realizzata più di dieci anni fa come decoro finale di piazza Lombardia e come svincolo rotatorio per le tre vie che confluiscono nel centro cittadino, è stata più volte danneggiata dal transito di mezzi pesanti che nell’effettuare le manovre hanno parzialmente divelto il bordo vasca alto una decina di centimetri dalla sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

